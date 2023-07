Flowmotion Jacket, il futuro del design firmato tucano urbano

Al grido di Color your way and have fun, TUCANO URBANO lancia sul mercat FLOWMOTION JACKET, una nuova giacca in rete, frutto di un connubio assolutamente inedito tra moda e tecnicità.

“Con FLOWMOTION JACKET – spiega Florian Martin, direttore marketing del marchio milanese del Gruppo Mandelli – abbiamo voluto proporre la giacca più bella e indispensabile di sempre: protettiva come una giacca da moto, bella come un capo moda, super ventilata come richiede necessariamente la stagione estiva. Ancora oggi vediamo troppe persone che si muovono su due ruote senza abbigliamento specifico. Ecco perché crediamo che sia un nostro dovere offrire soluzioni in linea con i bisogni dei clienti che cercano prodotti di design in grado di proteggere e, al tempo stesso, di assicurare il massimo comfort, anche con 40 gradi. FLOWMOTION JACKET è solo l’inizio di un nuovo corso stilistico intrapreso dal nostro team creativo. Non vediamo l’ora di svelarvi le prossime novità.”



Il brand milanese punta sui giovani con soluzioni innovative all’insegna del colore e della massima ventilazione.

FLOWMOTION JACKET ha una certificazione in Classe AA, la nuova giacca è costruita in rete 3D con inserti in softshell stretch, e le protezioni CPS AEROSOFT su spalle e gomiti super ventilate e leggere che non si sentono e non si vedono.