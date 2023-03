Fluorsid: l'Imprenditorialità e l'Internazionalità al centro di una strategia di successo

Cagliari, 14 Marzo 2023. Il mondo sta vivendo un'era di rapido cambiamento, influenzato da una serie di fattori come l'instabilità geopolitica, l'incertezza economica e la crescente preoccupazione per il cambiamento climatico. In questo contesto, Fluorsid è un'azienda che sta dimostrando una notevole resilienza, grazie alla sua lungimiranza, all’attenzione e al rigore con cui affronta importanti tematiche legate alla sostenibilità e all'innovazione strategica.

La storia e l’evoluzione di Fluorsid

Fluorsid è un'azienda italiana specializzata nella produzione di fluoroderivati, destinati a molteplici settori, tra cui quelli dell’alluminio, edile e siderurgico. Fondata nel 1969 in Sardegna, l'azienda è stata in grado di diversificarsi negli anni, ampliando la propria presenza in Europa, con stabilimenti e uffici in Norvegia, Svizzera e Gran Bretagna e con una base commerciale intercontinentale.

L’azienda, guidata dal Presidente Tommaso Giulini, ha affrontato negli anni un percorso di cambiamento costante, evolvendo non solo in base alle esigenze del mercato ma anche a quelle della visione del Gruppo: un’idea precisa che guarda all’internazionalità e alla crescita costante, senza mai prescindere dall’attenzione all’ambiente, alle persone e al territorio.

Presente e futuro di Fluorsid nelle parole del CFO Gianluca Ligas

Gianluca Ligas, CFO di Fluorsid, ha recentemente sottolineato come la società abbia saputo cogliere le sfide del mercato globale, che si è evoluto rapidamente negli ultimi anni. "Si è appena concluso un anno in cui l'economia globale - tra nuove difficoltà competitive e il ritorno dello spettro di un conflitto mondiale e bipolare - ha continuato a crescere", ha affermato Ligas. "In questo contesto altamente sfidante, Fluorsid ha raccolto i frutti di anni contraddistinti da lungimiranza, rigore e rinnovamento strategico".

La crisi pandemica e la crescente sensibilità verso il rispetto dell'ambiente hanno accelerato gli investimenti su sviluppo sostenibile, economia circolare e ricerca di fonti energetiche rinnovabili. Fluorsid ha colto queste opportunità, investendo in progetti innovativi per migliorare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività. L'azienda ha anche promosso una cultura della sostenibilità tra i propri dipendenti, con programmi di formazione e sensibilizzazione sul tema.

Fluorsid è inoltre impegnata nella promozione di uno sviluppo sostenibile nei territori in cui opera, collaborando con le comunità locali per la valorizzazione delle risorse e la creazione di posti di lavoro.

Le parole di Ligas riassumono la visione del Gruppo: “Ecco allora che affidabilità, solidità dei rapporti con tutti gli stakeholders e rispetto dell’ambiente diventano i nostri fattori chiave di successo; aprirsi alle novità, pur garantendo il rispetto della tradizione e del nostro core business, confrontarsi ed avere l’obiettivo del miglioramento, votato non solo all’efficienza ma anche e soprattutto alla sostenibilità a tutti i livelli, è la nostra ricetta per rimanere protagonisti”.

Fluorsid e l’internazionalità: l’ingrediente fondamentale per la crescita e il confronto con diverse realtà

La sostenibilità tra i fattori di successo di Fluorsid. L'azienda ha sviluppato una cultura dell'innovazione e dell'efficienza produttiva, investendo in tecnologie avanzate per migliorare la qualità dei prodotti e ridurre i costi di produzione. FLUORSID ha inoltre sviluppato una solida rete di relazioni con i propri stakeholders, lavorando insieme a fornitori, clienti, dipendenti e comunità locali per creare valore condiviso.

L’internazionalità dell’azienda è un altro fattore chiave di successo. Grazie alla sua presenza in diversi paesi, l'azienda può sfruttare sinergie produttive e commerciali, accedere a nuovi mercati e confrontarsi con diverse realtà economiche e culturali. La presenza internazionale di Fluorsid è un vantaggio competitivo importante che le consente di adattarsi alle esigenze dei propri clienti e alle specificità di ogni singolo mercato.

Dalla Sardegna una spinta decisa all’internazionalità: l’esempio di Fluorsid

Fluorsid è un esempio di successo imprenditoriale italiano che si è affermato a livello internazionale grazie alla propria capacità di innovazione e di adattamento al cambiamento. La società ha sempre fatto leva sulla qualità dei propri prodotti e sulla ricerca costante di nuove soluzioni, senza mai perdere di vista l'importanza della sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Sostenibilità e crescita possono coesistere: Fluorsid rappresenta l’esempio perfetto per dimostrare che tale sinergia è possibile.

Non si tratta di obiettivi semplici, ma di sfide che, se affrontate nel modo giusto, posso rappresentare un importante stimolo per le aziende e i lavoratori; nelle parole di Ligas “queste nuove sfide sapranno alimentare la nostra voglia di crescere e la propensione ad approcciarci agli ostacoli con entusiasmo e ambizione”.

