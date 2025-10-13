circle x black
Flussi migratori, in vigore le nuove regole su cittadini e lavoratori extra UE

13 ottobre 2025 | 15.46
Il Dl n.146/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre, introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri e di gestione del fenomeno migratorio. In sintesi, il provvedimento introduce novità e semplificazioni per l’ingresso regolare di lavoratori stranieri, tra le quali segnaliamo il cambiamento dei termini del rilascio del nulla osta per lavoro subordinato che d’ora in avanti decorre dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota d’ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, per il lavoratore straniero viene estesa la possibilità di svolgere attività lavorativa anche in caso di attesa della conversione del permesso di soggiorno. In tema di vittime di sfruttamento lavorativo, tratta, violenza domestica, intermediazione illecita, viene innalzata la durata dei permessi di soggiorno da 6 a 12 mesi. Per il triennio 2026-2028 viene confermata la quota di 10 mila ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per personale addetto all’assistenza di persone disabili o ultraottantenni. Infine, in materia di ricongiungimento familiare, viene introdotto l’innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 a 150 giorni.

