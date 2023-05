Focus sul lusso premia Mercedes, in primo trimestre utile vola a 4 mld

Nonostante listini sempre più alti Mercedes-Benz ha chiuso il primo trimestre con una forte domanda e una elevata redditività, testimoniata da un aumento dell'utile netto annuo del 12% a circa 4 miliardi di euro mentre il fatturato è cresciuto dell'8% a 37,5 miliardi di euro. L'EBIT rettificato è salito a 5,4 miliardi di euro mentre le vendite - incluso il brand Smart - sono aumentate del 3% annuo a 503.483 unità con una crescita notevole dei modelli 100% elettrici aumentati dell'89% a 51.639.

In dettaglio, le vendite nel segmento poiù 'ricco' il Top-End sono salite a 91.772 unità (+18%) mentre quelle della divisione AMG sono aumentate del 44% a 40.330 unità, grazie al lancio di nuovi veicoli e a una forte performance nel segmento dei SUV. Nel segmento Core, le vendite hanno raggiunto le 248.383 unità (-11%) influenzate dai cambi di modello per i best seller GLC e Classe E. Quanto al segmento Entry le immatricolazioi sono cresciute del 27% a 163.328 unità nel primo trimestre. In calo invece le vendite di smart a 5.358 unità (-14%).

Il gruppo evidenzia un ritorno sulle vendite rettificato di Mercedes-Benz Cars che raggiunge il 14,8% e sale al 15,6% per Mercedes-Benz Vans. "Sei trimestri consecutivi di margini a due cifre dimostrano resilienza e prestazioni aziendali migliorate in modo strutturale" sottolinea il gruppo.

"La nostra attenzione alle auto di fascia alta e ai furgoni premium ha reso Mercedes-Benz più resistente alle avversità", ha evidenziato in una nota il chief financial officer Harald Wilhelm ricordando come questi risultati "ci permettono di accelerare la nostra trasformazione digitale ed elettrica, anche in un periodo di incertezza economica. La costante disciplina sui costi, combinata con nuovi lanci di prodotti chiave come il SUV Mercedes-Maybach EQS completamente elettrico, ci manterrà sulla buona strada per continuare a fornire risultati sostenibili”.

Wilhelm prevede che il core business automobilistico dell'azienda si collocherà nella fascia alta degli obiettivi di redditività precedentemente previsti. Il manager ha anche aggiornato le prospettive per la divisione furgoni. Per il gruppo nel suo complesso, tuttavia, l'outlook annuale si mantiene sui target di fatturato e risultato operativo precedentemente previsti.

Wilhelm ha poi indicato un impatto ridotto nel secondo trimestre per la vendita delle filiali russe al rivenditore locale Avtodom . Su questo asset, ha ricordato, c'è anche un'opzione di riacquisto, tuttavia vista la situazione geopolitica, non è da attendersi che Mercedes la eserciti.