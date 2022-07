Dietro il delitto potrebbe esserci la gelosia per una ragazza

Si sarebbe costituito un 15enne per la morte del 17enne di San Severo nel foggiano. La vittima è stata accoltellata, mentre rientrava a casa vicino alla sua casa di via Lucera a San Severo. La squadra mobile della Questura di Foggia indaga su una presunta lite tra minorenni, probabilmente per gelosia di una ragazza. Gli inquirenti stanno ricostruendo quanto avvenuto negli ultimi giorni.