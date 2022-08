Foggia, 51enne ucciso davanti a lido affollato di bagnanti

Un uomo di 51 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco davanti all'ingresso di uno stabilimento balneare di Marina di Lesina, in provincia di Foggia, che all'interno era affollato di bagnanti. Sull'episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale dell'Arma.

L'uomo, Maurizio Cologno, è stato ucciso con cinque colpi di pistola mentre lavorava come parcheggiatore abusivo. Sono i primi dettagli appresi da fonti investigative e in possesso all'Adnkronos. La vittima sarebbe nota alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e per stupefacenti.

(di Silvia Mancinelli)