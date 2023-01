Foggia, abusi e violenze su pazienti psichiatrici: 30 misure cautelari

Operazione 'New Life' dei Carabinieri del Comando Provinciale e del Nas

Maltrattamenti aggravati, sequestro di persona, violenza sessuale, favoreggiamento personale ed altro ancora. I Carabinieri del Comando provinciale di Foggia e del Gruppo Tutela della Salute di Napoli hanno eseguito una misura cautelare a carico di 30 persone.

Le investigazioni condotte dai militari dell’Arma, consistite sia in indagini tradizionali che tecniche, quest’ultime indispensabili per l’accertamento dei fatti oggetto di contestazione, hanno consentito quindi di riscontrare, sotto un profilo allo stato gravemente indiziario, numerosi episodi di violenze ed abusi ai danni complessivamente di 25 persone in condizioni di incapacità e/o di inferiorità fisica o psichica, ricoverate presso una struttura sociosanitaria-riabilitativa della città.

Perquisiti su delega dell’Autorità giudiziaria di Foggia, oltre ai domicili dei 30 indagati, anche gli uffici e i locali della struttura sanitaria oggetto di indagini.