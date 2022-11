Il velivolo è in servizio nella tratta Foggia/Vieste/Isole Tremiti. In corso le ricerche

Sono in corso le ricerche di un elicottero A109, con 5 persone a bordo più l'equipaggio, che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena. Il velivolo è in servizio nella tratta Foggia/Vieste/Isole Tremiti. In zona squadre a terra e un elicottero dei Vigili del fuoco di Pescara.