Foggia, in auto con 26 Kg di cocaina: due arresti

Ventisei chilogrammi di cocaina purissima sono stati sequestrati dai finanzieri della Tenenza di Torre Fantine, in provincia di Foggia. Nel controllare i veicoli in transito, i finanzieri hanno notato un’autovettura con targa svedese che si era appena fermata in una stazione di servizio in prossimità di San Severo. Le due persone a bordo, un uomo ed una donna di origini albanesi e con passaporto svedese, hanno insospettito i finanzieri che hanno proceduto al controllo dell'auto. La droga, dopo essere stata tagliata, avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio oltre 5 milioni di euro. I due presunti corrieri sono stati arrestati