L'omicidio questo pomeriggio nell'abitazione della coppia a Carlantino. L'uomo è ricoverato e in stato di fermo

Un uomo di 54 anni questo pomeriggio ha ucciso la moglie di 45 anni nell’abitazione della coppia a Carlantino, in provincia di Foggia, e poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma ma senza riuscirci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo è ora ricoverato in ospedale in stato di fermo.