Foibe: in un libro Zecchi racconta Maria, donna simbolo per famiglie infoibati ed esuli

Il filosofo Stefano Zecchi, tra i principali protagonisti della cultura italiana, firma la biografia illustrata di Maria Pasquinelli, la donna che divenne un simbolo per tutti gli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Un'opera che si rivolge anche ai lettori più giovani, per celebrare il Giorno del Ricordo attraverso il racconto della donna. Il romanzo biografico 'Maria. Dal pantano è nato un fiore' (Ferrogallico) si avvale dei disegni di Giuseppe Botte.

Il 10 febbraio 1947, a Parigi, viene firmato il trattato di pace in cui si sancisce la definitiva separazione dell’Istria dall’Italia e la consegna della città di Pola alla Jugoslavia malgrado la legittimità storica italiana. Lo stesso giorno, a Pola, una donna reagisce a questa ingiustizia compiendo un gesto estremo e assumendosene ogni responsabilità: attentare alla vita del generale britannico Robert W. De Winton. Il nome di questa donna è Maria Pasquinelli. L’avventurosa vita di Maria rinasce in questo romanzo illustrato del professor Stefano Zecchi. Una vita caratterizzata costantemente dal tenace attaccamento alla propria terra, amore che rese Maria una vera e propria eroina per le famiglie degli infoibati e degli esuli.