Foibe, "no a convegno giustificazionista in scuola Orvieto": Frassinetti annuncia verifiche

"Trovo gravissimo che domani a Orvieto si tenga un convegno di aggiornamento e formazione per il personale scolastico con finalità giustificazioniste, in un'aula del liceo scientifico 'Majorana', dal titolo 'Le vicende del confine orientale d'Italia durante la seconda guerra mondiale e il contributo dei partigiani slavi alla Liberazione'". E' quanto afferma all'Adnkronos la sottosegretaria all'Istruzione e al Merito Paola Frassinetti chiedendo che il convegno previsto per domani in un'aula del liceo scientifico ''Majorana'' di Orvieto non si svolga.

"Conosciamo bene il contributo dei partigiani slavi che hanno infoibato e torturato migliaia di italiani. Mi sembra assurdo - sottolinea Frassinetti annunciando verifiche - soprattutto dopo le parole di condanna contro il negazionismo e il giustificazionismo del Presidente Mattarella nonché della volontà della Camera che da pochi giorni, in Commissione Cultura, ha approvato una mozione affinché nelle scuole debbano andare a parlare di questi fatti gli appartenenti alle associazioni di Esuli, che il dirigente scolastico del Liceo di Orvieto non tenga conto di queste autorevoli indicazioni".