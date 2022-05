Foligno, odontoiatra abusivo denunciato da Gdf

Trovati in un bagno anche 17 grammi di marijuana

Un odontoiatra abusivo è stato scoperto a Foligno dalla Guardia di finanza. Il soggetto è uno straniero, un extracomunitario.

I finanzieri hanno scoperto che, nel piano interrato, era stato allestito, in precarie condizioni igienico-sanitarie e in assenza dei minimi requisiti di sicurezza, un vero e proprio laboratorio odontotecnico, in cui venivano realizzate e impiantate protesi dentarie.

Nel corso delle ricerche gli investigatori Gdf hanno anche trovato, in un bagno adiacente, 17 grammi di marijuana.