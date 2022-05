Fondatore Russia Ecumenica: "Putin incontrerà il Papa solo quando potrà offrirgli la pace"

Putin incontrerà il Papa solo il giorno in cui potrà offrirgli la pace "mettendo fine alla guerra in Ucraina". Il fondatore di Russia Ecumenica, don Sergio Mercanzin, pensa che un 'faccia a faccia' a Mosca tra il leader del Cremlino e il Pontefice non sia irrealizzabile ma che potrà avvenire solo quando Putin "si impegnerà" a fare tacere le armi. Anzi, osserva all’Adnkronos don Mercanzin, "io penso che potrebbe essere anche una bella mossa per Putin, come dire, una via di uscita che il Papa offre a Putin. Il Papa incontrerebbe Putin e successivamente anche il Patriarca di Mosca Kirill". Ma ciò, come ribadisce, accadrà solo nel momento in cui Putin "metterà fine alla guerra".

Il fondatore e anima di Russia Ecumenica spiega anche il perché ora sarebbe più opportuno un viaggio del Papa a Mosca piuttosto che a Kiev: "All’inizio del conflitto poteva essere una buona mossa andare a Kiev, capitale del Paese invaso, anche per scongiurare l’allargamento del conflitto. Ora che ormai il conflitto è dilagato con la partecipazione anche di altri Paesi esterni all’area slava, il Papa pensa a chi è che possa decidere di chiudere il conflitto: Putin. Da qui la carta di chiedere di andare a parlare con chi potrebbe chiudere la guerra, cominciando con una tregua che potrebbe diventare definitiva".

Un Papa a Mosca per la prima volta: "Sembra paradossale - osserva il fondatore di Russia Ecumenica - non sono mai riusciti a realizzare una visita del Papa a Mosca durante la pace , riescono ora durante la guerra; ma sarebbe una delle cose uniche a cui il Papa ci ha abituato. Bergoglio è stato il primo e l’unico ad incontrare il Patriarca di Mosca a Cuba, il primo a bussare alla porta all’ambasciata russa". Il fondatore di Russia Ecumenica esprime soddisfazione per le parole di apprezzamento del Papa al lavoro diplomatico del suo segretario di Stato, Parolin: "Sono contento che il Papa abbia dato un riconoscimento solenne a Parolin".