Fondazione Albertino Reggiani inaugura a Mirandola nuovo parco agro-ambientale Far

Si è svolta questa mattina, a Quarantoli, frazione di Mirandola, nello stesso giorno in cui sono stati inaugurati anche la nuova autostazione e il nuovo deposito dei bus, la cerimonia di inaugurazione del Parco agro-ambientale Far, realizzato dalla Fondazione Albertino Reggiani, nata il 18 maggio 2020 per volontà della moglie e dei figli, in memoria di Albertino Reggiani, e la cui attività principale si concretizza nella valorizzazione del territorio rurale, al fine di realizzare modelli di salvaguardia ambientale per il risparmio di acqua, di suolo e di aria, per la conservazione del patrimonio faunistico e per la produzione di alimenti sani e salutari.

La zona di realizzazione è un’area agricola della Bassa, in cui è in fase di completamento il Parco agro-ambientale, fulcro dell’intero progetto. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Mirandola, Alberto Greco, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il prefetto di Modena, Alessandra Camporota.