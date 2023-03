Fondazione Carige: "Calo nascite è un problema anche economico"

“Il calo delle nascite e le difficoltà di chi non riesce a formare una famiglia rappresentano un problema non soltanto sociale ma anche economico per tutto il paese e per il nostro territorio in particolare. Occorre contrastare l’inverno demografico, ed essere consapevoli dei pericoli e delle conseguenze, anche in chiave di indebolimento dell’economia. Per questo abbiamo coinvolto le Istituzioni locali e la Camera di Commercio nell’organizzazione di questo momento di condivisione di un bando che vuole partire dalle concrete esigenze delle realtà che vivono e operano nel quotidiano, nello spirito di responsabilità sociale e vicinanza al territorio che è ormai un elemento qualificante dell’agire della Fondazione”. Sono le parole con cui il presidente della Fondazione Carige Paolo Momigliano ha introdotto

il convegno “Natalità e sviluppo economico”, promosso da Fondazione Carige in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova e il Comune di Genova e patrocinato dalla Regione Liguria.

In occasione dell’evento è stato presentato il Bando “Natalità”, promosso dalla Fondazione, finalizzato a sostenere interventi aventi per oggetto il supporto alla natalità e alla genitorialità, come la condivisione di pratiche aziendali a sostegno della stessa e la promozione di servizi di cura per bambini che valorizzino la maternità, mettendo madri e padri nella condizione di conciliare la cura dei figli con l’attività lavorativa. La scadenza è fissata alle ore 12 del 25 maggio 2023.