Fondazione Med-Or, cda nomina Comitato scientifico

Si è svolto il consiglio di amministrazione della Fondazione Med-Or, che ha approvato il piano di attività e il bilancio previsionale per l’anno 2021. Il CdA ha nominato altresì il Comitato Scientifico di cui faranno parte 18 Rettori. Mercoledì 20 si è svolto, presso la sede della Fondazione Med-Or, il consiglio di amministrazione presieduto dal presidente Marco Minniti.

In discussione, all’ordine del giorno, alcuni importanti adempimenti atti ad intraprendere, nei prossimi mesi, iniziative di grande rilevanza per la Fondazione. Nello specifico, sono stati approvati il bilancio previsionale per l’anno 2021, il piano delle attività e la proposta del Comitato Scientifico.

“Med-Or da oggi si avvarrà del sostegno di un Comitato Scientifico di primo livello, composto da illustri esponenti del panorama accademico ed esperti del settore, che rappresentano un’eccellenza a livello internazionale - dichiara il presidente Minniti - Questo al fine di rafforzare il nostro rapporto osmotico con il mondo delle università e della ricerca in Italia e di consolidare le relazioni con le istituzioni estere di alta formazione e cultura".

Il Comitato Scientifico sarà formato da 39 componenti, tra cui 18 Rettori di alcuni tra i più prestigiosi atenei italiani, professori ed esperti delle materie di interesse. Avvalendosi anche del contributo dei membri del Comitato Scientifico, Med-Or intende sviluppare e perseguire un costante lavoro di partnership con il mondo accademico, culturale e scientifico italiano, ma altresì estendere la sua proiezione internazionale ed incentivare nuove iniziative verso i Paesi del Mediterraneo allargato.