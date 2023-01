Fondazione Med-or, firmata lettera di intenti con la Giordania

La Fondazione Med-Or ha sottoscritto oggi una lettera di intenti con il regno hascemita di Giordania, per cooperare in diversi settori della formazione accademica e professionale nonché in progetti atti allo sviluppo delle capacity building di questo geograficamente piccolo ma fondamentale paese del vicino Oriente. Il documento è stato siglato dal presidente di Med-Or, Marco Minniti e dall'ambasciatore della Giordania In Italia, Kais Abu Dayyeh, a nome del ministero degli Esteri.

Molti i settori in cui la Fondazione Med-Or potrà collaborare con la Giordania, tra i più importanti la formazione nei settori tecnologici avanzati come la cybersecurity e l’intelligenza artificiale, l’agricoltura di precisione, la medicina e la gestione della sanità, le energie rinnovabili e le risorse idriche, nonché iniziative per la promozione e la tutela dei beni culturali. In questi ultimi due ambiti vi sono già contatti sia a livello governativo locale sia di cooperazione internazionale per avviare progetti che mirano a far diventare il Regno di Giordania un punto di riferimento a livello regionale.

L’accordo corona una già fattiva collaborazione tra MedOr e la Giordania che ha visto la Fondazione elargire il finanziamento di 80 corsi on-line di lingua italiana tramite il consorzio ICoN (Italian Culture on the Net) e l’Ambasciata per studenti e studentesse della Jordan University ad Amman, con il fine di ottenere la certificazione di lingua italiana - con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia - necessaria all'accesso dei corsi universitari in Italia. Inoltre la Fondazione ha assegnato una borsa di studio ad una ricercatrice giordana designata dal Ministero dell’Economia Digitale e Imprenditoria per il Corso Executive Artificial Intelligence and Cybersecurity in a Global Digital Age della Luiss School of Government, tenutosi lo scorso ottobre. Infine, tramite il memorandum recentemente siglato tra MedOr e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la Fondazione offrirà ai laureati giordani borse di studio per attività di ricerca e formazione presso l’Ingv.