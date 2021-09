Fondazione Med-Or, Profumo: "Pienamente operativa, al lavoro su partnership"

La Fondazione Med-Or "è pienamente operativa, c’è una struttura che è già totalmente realizzata e si inizia anche a lavorare su iniziative di partnership con università internazionali: la prima è quella con l’Università di Rabat. Sono molto contento". Lo ha detto l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, interpellato dall’Adnkronos sulla Fondazione Med-Or, presieduta da Marco Minniti, ex ministro dell’Interno nel governo Gentiloni, istituita da Leonardo la scorsa primavera per promuovere attività culturali, di ricerca e formazione scientifica con l’obiettivo di rafforzare i legami, gli scambi e i rapporti internazionali tra l’Italia e i Paesi dell’area del Mediterraneo allargato fino al Sahel, Corno d’Africa e Mar Rosso e del Medio ed Estremo Oriente.

A margine del forum Ambrosetti di Cernobbio Profumo ha spiegato che la Fondazione ha "una struttura interna che svolge un’attività di analisi su fonti aperte su scenari internazionali, che è estremamente utile per noi e non solo. La Fondazione in pochissimo tempo è stata in grado di mettere a terra il valore positivo per Leonardo, che noi siamo convinti che ci sia e ci sarà".

La volontà di creare la Fondazione Med-Or è "legata al fatto di avere un soggetto che possa realizzare delle partnership per lo sviluppo delle società nei Paesi nei quali noi potenzialmente operiamo, come il Nord Africa, il Medio Oriente e l’Estremo Oriente, fondamentalmente attraverso relazioni con i sistemi formativi", ha concluso Profumo.