Fondazione Open, Renzi: "Io innocente"

Per l'ex premier l'indagine finirà, "come un buco nell'acqua"

L'indagine sulla Fondazione Open finirà "come un buco nell'acqua". Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che rischia il rinvio a giudizio come, tra gli altri, Maria Elena Boschi e Luca Lotti. "Non c'è uno che non sappia che la vicenda finisca con un buco nell'acqua", dice Renzi. "Io sono innocente, spero - sottolinea l'ex premier - lo siano anche i giudici. Per verificarlo abbiamo chiesto a dei magistrati, noi ci fidiamo del sistema".