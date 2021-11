Fondazione Open, Renzi: "Non chiederò immunità"

"Io non chiederò l’immunità". Matteo Renzi non chiederà l'immunità al Senato in relazione all'indagine sulla Fondazione Open. "Hanno preso roba dal mio telefonino, sono un parlamentare e secondo me questa cosa è illegale. Alla discussione in aula dirò che possono prendere tutto, purché seguano le regole. Non chiederò l’immunità, ma andrò in tutte le sedi a vedere se hanno rispettato le regole. Se qualcuno non ha fatto le cose secondo le regole deve pagare", dice il leader di Italia Viva a L'aria che tira.