Fondazione Open, Renzi: "Oggi vince chi crede nella giustizia e non molla mai"

"Caso Open. Oggi ha parlato la Cassazione. E per la quinta volta ha criticato l’azione della procura di Firenze. È stato giudicato illegittimo il sequestro fatto al mio amico fraterno Marco Carrai. Chi ha subito le conseguenze di sequestri illegittimi - pubblicati in modo illegittimo - sa che niente potrà risarcire le lacrime e il dolore di questi mesi. Ma oggi c’è un messaggio di speranza per i più giovani: quando parla la giustizia, tace il giustizialismo''. Lo scrive su Fb Matteo Renzi, postando una foto che lo ritrae sorridente insieme a Marco Carrai.

"Oggi - scrive Renzi - vincono le persone che credono nella giustizia. E non si arrendono, non mollano mai".