Italia penultima in Europa per spesa dei fondi comunitari. A dicembre il nostro Paese ha impiegato solo il 62% della programmazione totale 2014-2020. E' quanto emerge da un'analisi dei dati pubblicati dalla Commissione Ue, che vede peggio di noi solo la Spagna. Per non perdere le risorse, l'Italia dovrà assorbire i fondi ancora non spesi né rendicontati entro il 31 dicembre 2023.