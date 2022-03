Fondirigenti, D20 Leader nuova edizione che forma i giovani innovatori

Ai nastri di partenza la nuova edizione di D20Leader, il progetto promosso da Fondirigenti, con l’obiettivo di formare giovani talenti sui temi chiave dell’innovazione. D20Leader è un percorso formativo gratuito, promosso da Fondirigenti, fondo leader in Italia per la formazione continua del management, rivolto a giovani meritevoli e centrato sulle competenze più richieste dalle imprese a fronte delle grandi trasformazioni in atto nel sistema economico-produttivo.

“Si tratta - spiega il presidente di Fondirigenti Carlo Poledrini - di un’iniziativa unica nel panorama formativo italiano, che risponde a bisogni fortemente avvertiti dalla business community. Con D20Leader prepariamo nuove leve di manager 2.0 ad operare nelle imprese e nei sistemi associativi con il compito di stimolare l’innovazione a 360 gradi. Nel valorizzare il potenziale dei giovani di talento, vogliamo contribuire a frenare la fuga dei cervelli e promuovere l’innovazione e la competitività del nostro sistema produttivo”.

D20Leader si rivolge a 20 giovani meritevoli, di età compresa tra i 21 e i 27 anni, con laurea triennale o magistrale e una preparazione di base di tipo economico, stem, o di altre specializzazioni coerenti con le finalità del progetto. I criteri e le modalità di selezione sono improntati a saggiare non solo la preparazione di base ma anche le caratteristiche personali e la motivazione dei candidati. L’iniziativa - che inizierà nel mese di giugno per concludersi entro la fine del 2022 – sarà focalizzata sulle grandi trasformazioni in atto, dalla sostenibilità alla digitalizzazione, fino ad arrivare alle nuove forme di lavoro. Le testimonianze di eccellenza saranno, insieme agli study tour e all’esperienza diretta in ambito aziendale, una delle peculiarità del progetto, che coinvolgerà opinion leader, manager, rappresentanti dei sistemi associativi, aziende, organizzazioni e istituzioni, offrendo ai giovani partecipanti modelli nei quali identificarsi, e una migliore conoscenza del loro futuro perimetro d’azione.

I tratti distintivi di D20Leader risiedono, pertanto, nella visione alta e allo stesso tempo concreta che si intende dare alla formazione dei giovani, focalizzata non tanto sull’acquisizione di nozioni, ma sulla condivisione di competenze ed esperienze di alto profilo, finalizzate ad offrire ai partecipanti 'nuove lenti' attraverso le quali guardare la realtà, per avere un ruolo attivo da innovatori all’interno delle imprese e dei sistemi di rappresentanza.

Il percorso formativo della durata di 6 mesi, centrato sulle competenze richieste dalle imprese a fronte delle grandi trasformazioni in atto nel sistema economico-produttivo, prevede: formazione, residenziale e online, con study tour nei luoghi dell’innovazione, al fine di fornire una base di conoscenze, sia sulle soft skill necessarie a svolgere il ruolo di innovatore, sia sui principali trend che caratterizzano il mondo attuale e futuro (giugno/luglio 2022); esperienza formativa diretta in ambito aziendale (dalla durata minima di 2 mesi), per sperimentare e applicare quanto appreso, con ritorni diretti in termini di orientamento ed opportunità professionali (settembre/dicembre 2022).

I candidati, nati tra il 01/01/1995 e il 31/12/2000, devono aver conseguito una laurea triennale o magistrale in una delle seguenti aree accademiche: Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della terra, Scienze biologiche, Ingegneria civile, industriale e dell’informazione, Scienze pedagogiche e psicologiche, Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali. Devono, inoltre, avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e una forte propensione all’innovazione. Per accedere alla selezione, i candidati dovranno completare entro le ore 16.00 del 15 aprile 2022 l’iter di ammissione disponibile on-line, sul sito www.fondirigenti.it/d20leader.