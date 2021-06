Fondo Ipo Fashion & Design acquisisce maggioranza brand Pence 1979

Il fondo Ipo Fashion & Design ha acquistato la maggioranza di Pence 1979, storico marchio specializzato nella produzione di chino, tessuti tinti e denim. Dora Zecchin, figlia di Otello Zecchin fondatore originario del brand, rimarrà contitolare di minoranza ell’azienda oltre ad assumere la funzione di direttrice creativa in IpoF&D. "Sono emozionata e felice per questo nuovo percorso che si delinea per Pence 1979 - racconta Dora Zecchin -. Ci aspettano grandi progetti e nuove sfide per il futuro, ma sono fiduciosa che insieme al nuovo team riusciremo a raggiungere traguardi importanti".

Contestualmente all’acquisizione della maggioranza delle quote del marchio IpoF&D ha siglato un contratto di licenza pluriennale in esclusiva con Cpa, l’aziendanproduttrice di Pence 1979, al fine di garantire la continuità qualitativa sia a livello d’immagine che di prodotto, caratteristiche distintive del brand veneto. L’ operazione si inquadra nella più ampia strategia di Pence 1979 diretta all’espansione commerciale secondo due diverse direttrici: il rafforzamento della presenza nei mercati europei già presidiati, unito all’implementazione di una crescita mirata in quelli esteri come Nord America, e l’ ampliamento dell’offerta prodotto, affacciandosi nel segmento accessori

“IpoF&D - afferma Marco Boldrin, presidente del cda di Ipo Fashion &Design - crede fermamente che il settore della moda di alta qualità, made in Italy sia resilienteall’attuale fase anche economica, mantenendo intatto tutto il proprio potenziale di affermazione e di sviluppo a livello globale. Pence 1979 rappresenta la giusta opportunità in questo contesto perchéincarna e rappresenta al meglio la creatività e la qualità della moda italiana”.