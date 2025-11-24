Fondo per l’economia del mare, pubblicato il Dpcm sulla suddivisione delle risorse

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 novembre il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2025 che disciplina l’utilizzo del Fondo per l’economia del mare, istituito con la Legge di Bilancio 2025. Il provvedimento è stato pensato per sostenere lo sviluppo sostenibile dei territori marini e la cultura del mare. Più nel dettaglio, il decreto stabilisce i settori di intervento ammissibili, i criteri di ripartizione delle risorse e le tipologie di progetti ammessi. Il decreto pubblicato in GU si compone di 4 articoli. In particolare, l’art. 1 definisce i settori ammissibili al finanziamento, individuando nello specifico: il 70% delle risorse per progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico, sociale e infrastrutturale dei territori marini, finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle comunità da un’antica cultura marinara, comprese le isole minori; il 30% delle risorse per progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale anche mediante media tradizionali, digitali e piattaforme online, allo scopo di sostenere la crescita delle economie marittime. Il testo del provvedimento, inoltre, stabilisce che il Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio, deve fornire con cadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi al Ministro della Protezione civile e le politiche del mare.

Il testo pubblicato in GU