circle x black
Cerca nel sito
 

Fondo per l’economia del mare, pubblicato il Dpcm sulla suddivisione delle risorse

24 novembre 2025 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 novembre il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2025 che disciplina l’utilizzo del Fondo per l’economia del mare, istituito con la Legge di Bilancio 2025. Il provvedimento è stato pensato per sostenere lo sviluppo sostenibile dei territori marini e la cultura del mare. Più nel dettaglio, il decreto stabilisce i settori di intervento ammissibili, i criteri di ripartizione delle risorse e le tipologie di progetti ammessi. Il decreto pubblicato in GU si compone di 4 articoli. In particolare, l’art. 1 definisce i settori ammissibili al finanziamento, individuando nello specifico: il 70% delle risorse per progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico, sociale e infrastrutturale dei territori marini, finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle comunità da un’antica cultura marinara, comprese le isole minori; il 30% delle risorse per progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale anche mediante media tradizionali, digitali e piattaforme online, allo scopo di sostenere la crescita delle economie marittime. Il testo del provvedimento, inoltre, stabilisce che il Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio, deve fornire con cadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi al Ministro della Protezione civile e le politiche del mare.

Il testo pubblicato in GU

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fondo per l'economia del mare Legge di Bilancio 2025 sviluppo sostenibile cultura del mare
Vedi anche
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza