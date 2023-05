Fontana in mostra a Roma

Appena inaugurata a Roma, ospite della nuova sede romana di Tornabuoni Arte, in via Bocca di Leone, “Lucio Fontana”, la mostra dedicata all’artista italo-argentino celebre in tutto il mondo per i tagli sulle sue tele. In esposizione, 30 opere provenienti dalla collezione della Galleria. Ad accompagnare l’evento, voluto con forza da Roberto Casamonti, un catalogo uscito per i tipi di Forma Edizioni e arricchito dai contributi di Enrico Crispolti, Piero Dorazio, Gillo Dorfles e Luca Massimo Barbero.