Fontana: "Ok a ddl Salvamare in Commissione al Senato"

"Oggi grazie al preziosissimo lavoro fatto con senatrici e senatori è stato approvato in Commissione il disegno di legge Salvamare". Lo annuncia la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana.

"Questa legge - dice - si pone l'obiettivo di tutelare l'ecosistema marino, promuovere un'economia sempre più circolare e sostenibile e una maggiore sensibilizzazione verso comportamenti virtuosi. In Aula al Senato approda un provvedimento in grado di farci compiere importanti progressi nella prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, introducendo una specifica disciplina per i rifiuti accidentalmente pescati e disponendone la corretta gestione, dunque valorizzando il ruolo di cittadini e operatori. Un passo avanti importante per la tutela del nostro ecosistema marino".