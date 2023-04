"L'olio di palma può entrare in maniera determinante in questo percorso perché rappresenta il 35% della produzione mondiale degli olii e in termini di food security è una commodity a cui non si può rinunciare anche nel futuro ma va prodotto in maggiori quantità e in modo più sostenibile”. Lo ha dichiarato Mauro Fontana, Presidente Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.