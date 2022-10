Fontana presidente Camera, De Luca: "Non c'è limite al peggio"

"Alla Camera un evento di straordinario valore politico l'elezione di Fontana. E' colui che ha organizzato la marcia per la famiglia a Verona, che è una regressione sui diritti civili delle donne, dei cittadini italiani. Non c'è limite al peggio". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. "Un parlamentare della Lega che si è immortalato con alcune dichiarazioni passate alla storia politica del nostro Paese. Lui è colui che ha detto che la spiritualità espressa da Putin può essere una luce per l'Occidente, malato di relativismo etico".

"Ho la sensazione che questo sia nulla - conclude De Luca - rispetto a quello che avremo quando sarà comunicata la formazione del nuovo governo. Se è questa l'anticipazione della nuova stagione politica, stiamo freschi".

Sull'elezione del presidente del Senato "Giorgia Meloni ha fatto nient'altro che una operazione Scilipoti, cioè, di acquisto notturno dei voti dei 'responsabili'. Qualche voto lo avrà ottenuto per rapporti personali di Ignazio La Russa, che è una persona simpatica e umanamente gradevole, ma dal punto di vista politico è stata fatta un'operazione Scilipoti. Sono stati acquistati dei voti di senatori dell'opposizione".

"Come sempre quando si fanno queste operazioni trasformistiche, la base di persuasione al voto è il mercato politico. Non mi pare una grandissima operazione di innovazione politica. Abbiamo avuto qualche vertigine nel passaggio dall'elegante sobrietà di Liliana Segre all'immagine di La Russa. Dobbiamo sperare che, una volta eletta la seconda carica dello Stato, La Russa perlomeno si decida a non andare in giro con la camicia e la pancia fuori dal pantalone, per ragioni di estetica istituzionale. Ma per il resto niente di nuovo, è l'Italia", ha aggiunto De Luca.