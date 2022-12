Fontecchio, serata super: 18 punti e schiacciata decisiva

A segno allo scadere e gli Utah Jazz battono i Golden State Warriors per 124-123

Simone Fontecchio a segno allo scadere con una schiacciata e gli Utah Jazz battono i Golden State Warriors per 124-123. A 1''4 dalla fine, Fontecchio firma la vittoria con una schiacciata a 2 mani nell'azione decisiva: i Jazz rubano palla e segnano. Fontecchio, davanti al ct azzurro Gianmarco Pozzecco seduto in tribuna, chiude con 18 punti - miglior prestazione della carriera Nba - 6/10 al tiro (3/6 da 3 punti) e 3 rimbalzi in 20 minuti. Utah capitalizza i 20 punti di Jordan Clarkson e i 18 di Malik Beasley. Golden State - senza Stephen Curry, Draymond Green e Andrew Wiggins - va al tappeto nonostante i 36 punti di Jordan Poole e i 24 di Jonathan Kuminga.