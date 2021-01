Fonti M5S: "Senza steccati Renzi ora si può accelerare"

Roma, 20 gen. (Adnkronos)

"Accelerare in quella parte di attività di governo che è stata rallentata dagli steccati, spesso pretestuosi, alzati dalle ministre di Iv per dare risposte ancor più efficaci al Paese". Questa, apprende l'Adnkronos da fonti di primo piano del Movimento 5 Stelle, una delle priorità emerse durante l'odierno vertice di maggioranza. Un'accelerazione, spiega la fonte, "che l'esecutivo è in grado di mettere in campo a maggior ragione adesso che non c'è più il peso dell'ostruzionismo interno di Renzi".