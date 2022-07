Fonti Palazzo Chigi: "Conte oggi ha confermato sostegno a governo Draghi"

"Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il presidente del M5S, Giuseppe Conte. Un incontro positivo e collaborativo che si è protratto per oltre un’ora. In primo luogo Conte ha confermato il sostegno del M5S al Governo; ha presentato poi una lettera, discussa dal Consiglio nazionale del M5S. Molti dei temi sollevati si identificano in una linea di continuità con l’azione governativa". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi a stretto giro dell'incontro chiarificatore.

"Tra i punti affrontati da Conte, in particolare, il Reddito di cittadinanza, il salario minimo, il cuneo fiscale, il superbonus, il caro bollette, il sostegno ai redditi medi, la transizione ecologica, la rateizzazione delle cartelle esattoriali. Il presidente Draghi ha ascoltato con attenzione quanto rappresentato dal presidente del M5S. I due torneranno a incontrarsi prossimamente", viene inoltre spiegato.