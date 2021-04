Food, Vivi@Home, dall'India alla Tailandia piatti tipici direttamente a casa con servizio asporto

Nasce 'ViVi@Home', sublimi ricette cucinate da ViVi Roma – ViVi, il Lifestyle & Food brand fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo. Piatti scelti e selezionati realizzati con la tecnica di cottura a bassa temperatura e conservate sotto vuoto, consegnate a casa con il servizio delivery e pronte in pochi minuti per essere gustate. Una nuova idea di ViVi che unisce l’ottima cucina dei suoi chef, i piatti healthy e la semplicità di preparazione. La bontà è garantita!

I sapori di 'ViVi@Home' portano alla scoperta di diversi angoli di mondo, con il filetto di salmone al latte di cocco e i gamberi al curry verde da accompagnare con il riso bianco, si può, ad esempio, realizzare una perfetta cena in stile thailandese pronta in pochi minuti, senza dover comprare gli ingredienti e dover passare tanto tempo ai fornelli. Un successo assicurato, parola di ViVi.

La cucina buona e sana di ViVi ha scelto la cottura a bassa temperatura per preparare i prodotti, una tecnica innovativa che prevede che gli alimenti vengano cotti per lungo tempo ad una temperatura costante e controllata, mantenendo così il sapore originale e le proprietà nutritive dell’ingrediente e senza bisogno di aggiungere grassi e sale. Una volta acquistati, i prodotti dovranno solo essere scaldati nel microonde, in padella o in acqua bollente. Il QR code presente sulla confezione dà la possibilità di visualizzare un video con le istruzioni di Daniela per ultimare il piatto.

"Ci piace evolvere continuamente ed avere tante idee da realizzare - dichiarano Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo - Abbiamo voluto elaborare un delivery/take away in cui proponiamo piatti già pronti, da scaldare e rosolare in padella per essere serviti a tavola caldi, come se fossero stati cucinati sul momento a casa. Ci piace l’idea di arricchire l’offerta con ricette più esotiche così come quelle presenti nel nostro menu. Siamo sempre state attratte dai ‘sapori dal mondo’ - aggiungono - e questo è solo l’inizio di un servizio che vogliamo approfondire e sviluppare per poterlo poi proseguire sempre".

Nel ricco carnet di 'ViVi@Home' piatti tipici provenienti da Tailandia, Marocco, India e Bali. Gamberoni con latte di cocco e curry verde, filetto di salmone con latte di cocco e curry rosso, costolette di maiale bio in salsa barbecue, vitello bio sucré salé con zafferano, albicocca e miele, pollo bio al curry giallo di Madras, pollo bio in salsa tandoori, pollo bio con latte di cocco, curry rosso e polpa di mango. È possibile acquistare la linea 'ViVi@Home' tramite il servizio delivery di ViVi. I prodotti sono ordinabili sul sito https://www.vivibistrot.com/store/delivery/ e vengono recapitati a casa la sera, a seconda della fascia oraria di preferenza.

ViVi nasce dall’idea di due imprenditrici, Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo, che nel 2008 hanno deciso di cambiare vita e lavorare insieme per realizzare il loro progetto di healthy food in contesti di charme a Roma. Parchi, musei, teatri e luoghi del centro storico di Roma sono stati scelti da Daniela e Cristina per aprire i locali ViVi. Situate tra natura ed arte, le sedi, ‘oasi urbane’ dall’atmosfera informale, leggera e bucolica, sono Le Serre by ViVi, ViVi - Villa Pamphili, ViVi - Palazzo Braschi vicino al 'Museo di Roma', Piazza Navona, ViVi - Rinascente nella capitale. all’ultimo piano

Tutti gli ingredienti ViVi provengono da agricoltura e allevamenti biologici e sono garanzia di qualità, gli alimenti proposti sono il risultato della ricerca di alimenti a basso impatto ambientale secondo le regole del Clean Food, cibo che fa bene alle persone e al pianeta. Il menu si basa su ricette salutari, con prodotti stagionali che creano piatti colorati e gustosi. L’ispirazione delle ricette viene sia dalla nostra terra, che dai viaggi e dalla curiosità verso le altre culture, per creare sapori sorprendenti con tecniche di cottura contemporanee.