Foodmetti - Artisti delle Tavole

Foodmetti è un progetto “editoriale e materiale” che esplora ed espande le connessioni tra l’universo dei fumetti e quello dell’enogastronomia, nato dall’idea dell’autore Giuseppe Camuncoli, dello chef Cristiano Tomei, della casa editrice saldaPress, dello scrittore gastronomico Carlo Spinelli e realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games.

In Foodmetti le eccellenze di questi due mondi si incontrano, con un’attenzione particolare alla scelta dei prodotti e degli artisti, di volta in volta chiamati a rappresentare un’idea di gusto e di condivisione. Centrale nel progetto è la qualità del segno, così come il rispetto di una filiera che sia in grado di valorizzare anche realtà poco conosciute, ma di grande valore. Due argomenti quindi, il disegno e il cibo, che si fondono nell’arte della tavola, un originale spettacolo mediatico che miscela immagini e sapori da supereroi.

E quest’anno Foodmetti farà il suo debutto a Lucca Comics & Games 2022, nelle meravigliose stanze dell’Atelier Ricci trasformato per l’occasione in una sorta di speakeasy, in cui sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti legati al progetto e assistere a numerosi panel che vedranno coinvolti personaggi del mondo food e fumetto, come gli esponenti della Nona Arte Mirka Andolfo, Giuseppe Camuncoli, C.B. Cebulski, Lorenzo De Felici, Sualzo, e quelli delle eccellenze enogastronomiche Cristiano Tomei, Carlo Spinelli, Teo Musso, Marco Macelloni, Tommaso Blandi e tanti altri ancora.

Dopo l’orario di chiusura dell’Atelier Ricci, Foodmetti continuerà nei locali del cocktail bar Accanto con Foodmetti OFF, dove ogni sera gli autori si alterneranno al bancone, servendo i signature cocktail Foodmetti e intrattenendosi a chiacchierare con gli avventori.

Gli eventi all’Atelier Ricci saranno a ingresso libero per tutti i possessori di un biglietto Lucca Comics & Games 2022, mentre quelli di Foodmetti OFF al cocktail bar Accanto saranno aperti a tutti.