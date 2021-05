Football for Friendship organizza un ritrovo internazionale per l'amicizia: Dei bambini provenienti da tutto il mondo discutono i nuovi valori del programma

MOSCA, 24 maggio 2021 /PRNewswire/ -- In due week-end di maggio i giovani partecipanti alla nona stagione di Football for Friendship (F4/F), il programma sociale per bambini organizzato da Gazprom, si sono riuniti online per il ritrovo internazionale per l'amicizia. Hanno partecipato a diversi workshop sul tema sport e convivenza sociale.

Seguendo il motto „Uniting friends – uniting the world" dei bambini tra 12 e i 14 anni provenienti da oltre 200 paesi hanno parlato dei nuovi valori di F4F: Amicizia, uguaglianza, lealtà, salute, pace, dedizione, vittoria, tradizioni e onore. Indipendentemente dal paese di provenienza, dal sesso, dalla razza e dalla lingua, nonostante la pandemia e le frontiere chiuse, durante le manifestazioni online del 15 e 16 maggio e del 22 e 23 maggio hanno potuto fare amicizia e conoscersi meglio.

Durante i workshop, che sono stati condotti da assistenti adulti, i bambini hanno tra l'altro scritto componimenti su temi di loro interesse, realizzato video sul loro contributo alla protezione dell'ambiente e discusso il tema dell'uguaglianza tra i sessi nello sport. In uno dei nove workshop sui valori organizzati nell'ambito del ritrovo internazionale per l'amicizia, i bambini sono stati invitati a formulare la propria definizione di amicizia e a raccontare la propria personalissima storia su questo tema.

Nel ritrovo internazionale per l'amicizia i bambini si sono anche preparati sotto la direzione di coach esperti al Football for Friendship eWorld-Championship 2021, che si svolgerà in formato digitale sul Multiplayer-Simulator „Football for Friendship World" (F4F World). Vi prendono parte 32 squadre dell'amicizia con giocatori provenienti da oltre 200 paesi. Le partite del girone preliminare a otto gruppi si svolgeranno il 24 e il 25 maggio e la finale il 29 maggio.

Cos'è Football for Friendship:

F4F nasce nel 2013. Il programma è organizzato da Gazprom e sostenuto da FIFA, UEFA e ONU. Le otto edizioni precedenti del programma hanno visto la partecipazione di 15 000 ragazzi e bambini provenienti da 211 paesi e regioni diverse. Nel 2020 Football for Friendship ha avuto per la prima volta luogo online su una piattaforma sviluppata appositamente.

