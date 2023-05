Ford Driving University Mustang Mach-E Experience

Ford Mustang Mach-E è il SUV completamente elettrico con prestazioni esaltanti.

L’obiettivo del Ford Driving University Mustang Mach-E è di sfruttare al massimo le prestazioni, in pista, di un’auto elettrica potente e sicura.

L’academy della Casa dell’Ovale Blu consente di conoscerla in maniera più approfondita e di apprezzare ulteriormente le doti dinamiche, trenta i partecipanti che si sono cimentati in test di frenata di emergenza con ostacoli nella guida One Pedal.

Il tutto si è svolto sotto la supervisione dei piloti professionisti della Ford Driving University.

Nel corso della giornata, i partecipanti hanno potuto eseguire delle prove sull’impostazione della vettura in curva, sul controllo del servosterzo, il fine è stato quello di far acquisire una maggiore consapevolezza del comportamento dinamico della propria auto elettrica in qualsiasi condizione, anche in quelle al limite.

Ford Driving University: esperienza di guida emozionante

Corsi di guida offerti gratuitamente che hanno l’obiettivo di far conoscere il comportamento dinamico delle vetture, dal lancio avvenuto nel 2017, sono oltre 2mila i clienti che hanno partecipato a questi appuntamenti in pista.

Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia: “La Ford Driving University coniuga due anime del brand Ford, le performance e l’elettrico, in quel connubio di tradizione e innovazione che da sempre caratterizza l’Ovale Blu” ha dichiarato Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia. “Coinvolgiamo i nostri clienti in eventi che vivono di emozione e passione e, in questo modo, anche la guida a zero emissioni diventa un’esperienza entusiasmante”.