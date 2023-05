Ford E-Tourneo Courier: spazio e comfort per il multi-vehicle elettrico

Ford E-Tourneo Courier è un multi-activity vehicle di nuova generazione.

Presentato a Copenaghen in Danimarca in occasione di un evento che ha illustrato la strategia elettrica del Marchio dell’Ovale blu, il nuovo Ford E-Tourneo Courier è in grado di accogliere comodamente cinque passeggeri, ha dimensioni compatte e si rivela perfetto per essere utilizzato anche in città.

È dotato di una trasmissione 100% elettrica e supporta gli aggiornamenti over-the-air, quest’ultima tecnologia è in grado di farlo evolvere nel tempo, senza alcuna rinuncia al suo utilizzo da parte del cliente, gli upgrade software avvengono comodamente, senza alcuna sosta forzata in officina.

Ford E-Tourneo Courier arriverà in Europa entro il 2024

Si affiancherà alle altre versioni dotate di motore EcoBoost benzina, varianti già ordinabili a partire da quest’anno, un veicolo che rientra perfettamente nella strategia Ford, che punta a produrre unicamente veicoli a zero emissioni entro il 2035.

Un cuore elettrico da 136 CV con la possibilità di viaggiare comodamente utilizzando un unico pedale (guida One Pedal), presenti a bordo diversi sistemi di assistenza (ADAS), tre le possibili modalità di guida selezionabili dal guidatore (Normal, Eco e Slippery).

Amko Leenarts, Direttore Design di Ford Europa ha dichiarato: “Abbiamo progettato E-Tourneo Courier per aiutare i clienti ad avere il massimo dalla vita, sia quando sono con la famiglia, sia in compagnia degli amici, oppure quando rientrano a casa con i sedili ribaltati e le biciclette sistemate nella parte posteriore del veicolo.

Il design degli esterni esprime proprio questo carattere semplice, senza fronzoli.

Lo stile ispirato ai SUV è robusto all’esterno e spazioso all’interno, mentre i moderni dettagli della versione elettrica aggiungono esclusività, rivendicando fortemente l’appartenenza dell’E-Tourneo Courier alla rivoluzione elettrica intrapresa dal marchio”.