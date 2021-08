Ford, GM e Stellantis supportano la politica EV di Biden

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha illustrato i dettagli della nuova strategia per lo sviluppo della mobilità elettrica negli Stati Uniti. Ed i primi messaggi di sostegno da parte dell'industria non si sono fatti attendere: le "Big Three" di Detroit (Ford, General Motors e Stellantis) hanno diffuso un comunicato congiunto per esprimere il proprio consenso ai piani della Casa Bianca ed in particolare ai nuovi obiettivi per l’aumento delle vendite di veicoli a zero o basse emissioni.

«Oggi Ford, GM e Stellantis annunciano la loro comune aspirazione a realizzare il 40-50% dei volumi annuali statunitensi con veicoli elettrici (a batteria, fuel cell e ibridi plug-in) entro il 2030, al fine di avvicinare la nazione a un futuro a zero emissioni coerente con gli obiettivi climatici dell’accordo di Parigi» recita la nota delle tre aziende. Che ricordano i loro programmi di investimento e sottolineano come la transizione degli USA verso la mobilità elettrica debba essere accompagnata da " un'implementazione tempestiva dell'intera suite di politiche per l’elettrificazione ” annunciate dalla Casa Bianca nel piano "Build Back Better": programma che include incentivi all'acquisto, una rete di ricarica capillare, investimenti in ricerca e sviluppo e agevolazioni per espandere la produzione di EV ed ampliare le catene di approvvigionamento nel Paese.

Anche la Casa Bianca ha diffuso un comunicato per annunciare la firma da parte di Biden di un ordine esecutivo che fissa l’obiettivo, non legalmente vincolante, del 50% per la vendite di auto elettriche nel 2030 e fisserà nuove regole su emissioni e consumi.