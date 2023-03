Ford Kuga Plug-In Hybrid: il SUV ibrido più venduto in Europa

Per il secondo anno consecutivo la Ford Kuga Plug-In Hybrid è il SUV ibrido più venduto in Europa

Ford Kuga Plug-In Hybrid piace agli automobilisti europei. Il SUV ibrido alla spina della Casa dell’Ovale Blu continua a mantenere saldamente la leadership nel proprio segmento di mercato, in Europa le consegne rispetto all’anno precedente sono cresciute del 20%.

Un propulsore progettato per garantire la massima versatilità ai clienti, la sua autonomia è compresa tra i 57 e i 67 km nel ciclo WLTP per un consumo energetico pari a 14,4 - 15,9 kWh per 100 km.

A partire dallo scorso anno, la Ford Kuga è disponibile anche nell’allestimento ST-Line X Black Package, che si caratterizza per la finitura total black del tetto, calotte specchi retrovisori esterni, spoiler posteriore maggiorato, prese d’aria anteriori e cerchi da 20 pollici.

Secondo Jon Williams, general manager di Ford Blue Europe, il successo sempre sempre crescente Kuga PHEV testimonia la grande attenzione del pubblico europeo verso questa tipologia di motorizzazioni, alimentazione che consente anche di ribadisce l'importanza delle motorizzazioni ibride plug-in nell’aiutare i clienti a familiarizzare con l’alimentazione elettrica.

Ford Kuga Plug-In Hybrid ha emissioni di CO2 pari a 21 grammi per chilometri nel ciclo WLTP.

La casa dell’Ovale Blu dichiara per il suo SUV consumi nel ciclo WLTP pari a 0,9 - 1,3 litri per 100 km.

Parca nei consumi ma al tempo stesso capace di percorrenze interessanti, Kuga piace per il suo essere utilizzabile a 360 gradi, agile in città, comoda nei trasferimenti extraurbani, l’alimentazione ibrida plug-in offre il vantaggio di abbattere notevolmente le emissioni, consentendo al SUV di attraversare anche zone a traffico limitato e centri urbani.

Potenza, coppia e una silenziosità di marcia che eguaglia quando si viaggia in full electric le EV, la Kuga PHEV continua a mietere consensi.