Forlì, catena umana di giovanissimi porta via il fango: "Ripartiremo" - Video

(dall’inviata Silvia Mancinelli) - In via Fontana Riatti, una distesa di macerie e fango all’incrocio con la principale viale Bologna, a Forlì, una vera e propria catena umana libera dal fiume melmoso una abitazione tra le più allagate. Ragazzi del posto, insieme agli immigrati che qui si sono integrati senza difficoltà, sono un unico ingranaggio di una macchina che corre veloce per ripulire ciò che oggi è inaccessibile. Alcuni sono minorenni, tanti sono volontari arrivati da fuori per dare una mano: lavorano fianco a fianco coi vigili del fuoco e Croce Rossa. “Qui nessuno sta a mani vuote - dicono tre ragazze all’Adnkronos - ognuno fa un po’ quello che può, lì ci sono i ragazzi che spalano, altri portano via il fango con la ruspa, noi coi secchi. Ripartiremo”, aggiunge la più piccola, con un cuore disegnato col fango su una guancia.