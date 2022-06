Forma Camera e Safe, webinar 'Startup e Business model Sostenibili -Open innovation SDG’s”

L’Open Innovation SDG's è un approccio strategico all’innovazione, dove le imprese (startup e aziende consolidate) decidono di dirigersi verso la costruzione di ecosistemi di innovazione sociale in grado di innovare non solo i propri prodotti e servizi, in chiave partecipata e multistakeholder, ma anche per risolvere problemi legati allo sviluppo del territorio in cui si opera.

Safe e Forma Camera -Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, organizzano il seminario formativo “Startup e Business Model Sostenibili- Open Innovation SDG’s” mercoledì 22 giugno alle ore 15:00 su Zoom, con l’obiettivo di supportare le imprese nella formazione sui nuovi modelli da adottare per rispondere alle richieste di maggiore consapevolezza dei benefici dell’Open Innovation SDG's soffermandosi in particolare sulla contabilità dell’innovazione e l’utilizzo del Canvas di Nuova Economia per rispondere ai criteri di valutazione di impatto multidimensionali.

L’evento formativo permetterà inoltre di approfondire le esperienze di startup che hanno sviluppato il proprio modello di business rispondendo alle esigenze multidimensionali del territorio di riferimento, utilizzando anche strumenti ed indici specifici.