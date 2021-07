Forma, sostanza e impegno, il piano dello Yacht Club Capri

Forma e sostanza, non necessariamente in questo ordine, e impegno. Su questi tre temi si sviluppa il piano dello Yacht Club Capri per i prossimi anni, consapevole e grato di essere al centro di un territorio meraviglioso. Parte da questi presupposti l’impegno dello Ycc e del suo presidente Achille D'Avanzo nei confronti dell’isola che rappresentano e che generosamente ospita il sodalizio velico.

Questo attraverso gli immancabili eventi mondani, del resto siamo a Capri, come ad esempio la cena di gala di venerdì 9 luglio per festeggiare il lancio della edizione speciale della Fiat 500 X griffata proprio Yacht Club Capri, dove avrà luogo un’asta benefica – per non perdere mai di vista l’impegno – mirata alla raccolta fondi per la realizzazione di un’imbarcazione speciale progettata per le persone con disabilità. E così, sempre nell’ambito della cultura del mare e della divulgazione delle sue linee guida, che passano attraverso il rispetto e la conoscenza, lo Ycc sta finanziando anche una imbarcazione speciale attrezzata per le immersioni delle persone ipodotate.

Lo Yacht Club Capri è anche convinto dell’importanza sul territorio di impegnare i ragazzi nell’attività sportiva, con una scuola vela Ycc che incoraggia e sostiene, non solo mettendo a disposizione di tutti le barche, privilegiando così il talento e la passione e non la disponibilità economica, ma anche sostenendo e accompagnando i giovani nel corso delle attività agonistiche, delle trasferte e degli inevitabili oneri che ogni sport comporta.

Dopo il grande successo delle regate di Capri della Rolex Capri Sailing Week, il primo grande evento internazionale dopo quest’anno complicato, l’isola di Capri ha dimostrato ancora una volta di poter fare sistema con il suo Club e dimostrare così l’importanza delle nostre acque sulla scena internazionale.