Formazione: Polimoda presenta corso in costume design in collaborazione con Broadway

Broadway è nota per le sue produzioni sontuose e i costumi iconici. Rappresenta il sogno per tutti coloro che amano il teatro ed il mondo dei musical. Creare i costumi per un musical è una forma d'arte che richiede creatività, attenzione ai dettagli e profonda comprensione della personalità dei personaggi. Il costume designer deve possedere una conoscenza approfondita dei tessuti e delle tecniche di realizzazione di un capo, in funzione dei movimenti previsti in scena, ma soprattutto sapere rappresentare attraverso gli abiti ambientazioni o profili psicologici specifici.

Per questo la celebre coreografa e regista di Broadway Lorin Latarro è stata scelta da Polimoda come mentor del nuovo short course in costume design in partenza a luglio 2023. Latarro condividerà con gli studenti il suo patrimonio di conoscenze ed esperienze per un percorso introduttivo al design di costumi, affiancata da professionisti di Broadway e dai docenti della scuola.

"Gli studenti di Polimoda potranno dare nuova energia a Broadway. Qui abbiamo una grande tradizione di costume designer straordinari, ma si tratta di un gruppo ristretto di persone. Siamo sempre alla ricerca di giovani talenti capaci di portare nuove idee e creatività al nostro lavoro" sottolinea Lorin Latarro.

Lo short course in costume design si svolgerà a Firenze presso i laboratori di Polimoda e durerà un mese, durante il quale gli studenti acquisiranno una conoscenza specifica degli aspetti culturali e tecnici del design dei costumi e scopriranno i segreti dei look più iconici dei celebri musical newyorkesi. Impareranno tutti i passi necessari alla realizzazione di un outfit per un personaggio del musical, dal primo concept visuale fino al design finale e alla realizzazione del prototipo.

Al termine del corso, inoltre, il miglior studente avrà la possibilità unica di partecipare ad uno stage a Broadway con Lorin Latarro, volando a New York per mettere in pratica quanto appreso nei laboratori Polimoda.

“Il mondo del costume design è estremamente affascinante e complesso, con dinamiche proprie e importanti opportunità professionali”, spiega il direttore di Polimoda, Massimiliano Giornetti.

“Nel musical e nel teatro, ma anche nel cinema e nelle serie televisive, i costumi di scena -continua Giornetti- sono fondamentali per delineare i personaggi, creare la giusta atmosfera, catturare lo spettatore o rendere memorabile uno spettacolo. Sono molti i punti di contatto con la creazione di moda, ma disegnare costumi per lo spettacolo richiede accortezze e competenze storiche e antropologiche molto specifiche. Per Polimoda, questa nuova apertura è un'evoluzione naturale. Grazie alla collaborazione con partner di grande esperienza come Lorin Latarro, potremo formare costumisti capaci di portare il savoir-faire della moda italiana sui palcoscenici di tutto il mondo”.

Confermando la propria vocazione internazionale e la volontà di arricchire la propria offerta formativa in nuovi ambiti artistici e culturali, con questo short course Polimoda presenta un’introduzione al costume design e anticipa il lancio di un nuovo corso Undergraduate dedicato alla professione del costumista per il prossimo ottobre.