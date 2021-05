Forte dei Marmi, incendio distrugge stabilimento balneare - Video

Distrutto da un incendio lo stabilimento balneare 'Gilda' di Vittoria Apuana a Forte dei Marmi (Lucca), in viale Italico, uno dei più noti della celebre località turistica della Versilia. Oltre allo stabilimento, le fiamme hanno interessato anche il ristorante del bagno.

Dalle 5.50 di questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Lucca, Pisa e Massa Carrara per domare le fiamme. Sul posto presente anche personale dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando dei vigili del fuoco di Lucca per le indagini del caso. Non si segnalano persone coinvolte nell'incendio.