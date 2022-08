Forte rischio per la fauna selvatica mondiale

Le specie a rischio d’estinzione sono molte più di quanto si pensi, questo è quanto emerge da uno studio della Piattaforma intergovernativa sulla biodiversità delle Nazioni Unite. E sebbene gli scienziati abbiano valutato lo stato di oltre 147.000 piante e specie animali, se ne riscontrano ancora migliaia considerate troppo carenti di dati per una valutazione completa. Di conseguenza, queste specie non sono state incluse nell'elenco di quelle minacciate di estinzione redatto dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Lo studio stima che circa 1 milione di queste siano in realtà a rischio di estinzione.