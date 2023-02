Fortezzza, una storia di famiglia che parla di casa

Cosa c’è di più importante del luogo dove custodiamo e proteggiamo i nostri affetti e beni più cari, la casa? Fortezzza è l’azienda palermitana che dal 1980 rende più sicure, belle e protette le case dei propri clienti.

Palermo, 27 febbraio 2023. In origine come produttore di porte blindate, oggi come rivenditore di infissi, porte interne e complementi di arredo, Fortezzza punta sull’innovazione tecnologica, tecnica ed estetica.

In oltre 40 anni il marchio Fortezzza è divenuto sinonimo di sicurezza e qualità.

Giuseppe Paterna, CEO di Fortezzza, ne racconta così la storia: “Fortezzza è l’azienda della mia famiglia, la realtà nella quale sono cresciuto. Mio nonno avviò esattamente 43 anni fa la produzione e l’installazione di porte blindate dando vita a Fortezzza, la prima azienda palermitana ad offrire questo genere di prodotto e servizio sul territorio. Dal 1990 inizia la produzione di infissi in alluminio e porte interne sino ai primi anni 2000 quando l’azienda, dopo aver effettuato un’accurata selezione, diviene esclusivista dei principali marchi nazionali ed internazionali in standard di sicurezza, qualità e design.

Negli ultimi 10 anni l’azienda sceglie di intraprendere un percorso volto all’ecosostenibilità attraverso partnership internazionali sempre nuove e introducendo nella propria offerta soluzioni e sistemi a basso impatto ambientale.

“Fortezzza è oggi un punto di riferimento per chiunque desideri realizzare un’abitazione sicura, accogliente e altamente personalizzata. Abbiamo l’onore ed il piacere di collaborare con i principali studi di progettazione della città e con i più talentosi progettisti, architetti o ingegneri.” prosegue Giuseppe Paterna “I nostri clienti sono sempre più esigenti e sensibili ai temi legati all’ecosostenibilità e al rispetto dell’ambiente ricercando soluzioni che garantiscano un elevato efficientamento energetico.”

Fortezzza, grazie alla presenza di personale altamente specializzato, offre ai propri clienti un servizio di progettazione personalizzata e su misura “E’ fondamentale progettare l’installazione di una finestra e del suo vano.” spiega Giuseppe Paterna. ”Una posa non certificata rischia di compromettere irrimediabilmente le prestazioni del prodotto nel tempo. Per questo motivo, posa e installazione sono affidate esclusivamente a personale interno, iscritto all’Albo Nazionale dei Posatori e dunque opportunamente formato e qualificato”.

“La mia azienda offre ai propri clienti analisi, studi di fattibilità e verifiche in cantiere. In fase di progettazione, i nostri tecnici guidano il cliente verso la realizzazione di ambienti su misura che rispettino le loro esigenze tenendo conto sempre delle migliori soluzioni in termini di efficienza energetica e funzionalità.”

“La nostra attività di consulenza tecnica, dalle prime fasi del progetto sino alla sua conclusione, rappresenta un fondamentale punto di forza dell’azienda. Un lavoro in cui il cliente e i suoi desideri sono protagonisti dall’inizio alla fine e non terminano con la posa…”

L’assistenza post vendita è infatti un altro dei servizi ai quali Fortezzza tiene particolarmente. “Se non offrissimo una continua ed adeguata assistenza, il nostro lavoro sarebbe come un'opera incompiuta.” Specifica Paterna. “Siamo in grado di garantire un servizio di assistenza tecnica e pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni l’anno: inoltre, mettiamo a disposizione, gratuitamente, una manutenzione programmata nei 24 mesi successivi all’installazione.”

Identità, presenza sul territorio e storicità, sempre con uno sguardo al futuro: “Negli anni abbiamo scelto di investire le nostre energie in un aggiornamento costante, sia in termini di conoscenze tecniche che di relazioni: aziende del calibro di Shucho e Reynaers sono oggi tra i nostri principali fornitori di finestre, spostando il core business dell’azienda sul settore degli infissi per esterni, tanto da desiderare la nascita di una seconda realtà a marchio Fortezzza.”

La divisione “ Infissi Fortezzza “, prende vita proprio in questi mesi, insieme ad un rebranding globale celebrato lo scorso 24 febbraio. “Un’evoluzione sentita, condivisa e, oserei dire, estremamente naturale verso un futuro sempre più sostenibile in termini di immagine e innovazione tecnica.”

Per concludere, nel DNA di Fortezzza non mancano l’amore per il territorio e l’attenzione al sociale. “Siamo un’azienda che ha sempre guardato alla città, contribuendo negli anni a numerosi progetti sociali per la nostra Palermo tra i quali la realizzazione del Parco della Salute, parco inclusivo fra i più grandi in Italia e la realizzazione di opere volte alla riqualificazione del quartiere Zen. Siamo inoltre sostenitori della Dinamo Camp, dei campionati nazionali FISDIR e ancora di altre associazioni, come AIL e UNHCR.”

Sito Web: fortezzza.it