Forum Comunicazione: Magli (Federdistribuzione), "Da emergenza pandemica trasformazione digitale in corso"

“La pandemia ha messo in evidenza un aspetto un aspetto fondamentale della nostra professione, così come emerge da alcuni dati dello European Communication Monitor, che è stata pubblicato recentemente. Il comunicatore ha sempre più un ruolo fondamentale nell’interpretare tempestivamente il cambiamento. Lo abbiamo visto nelle fasi più acute dell’emergenza pandemica, una crisi che impattato prima di tutto sul nostro essere umano mettendoci a dura prova con l’isolamento sociale e il confinamento tecnologico. È stata poi una prova della trasformazione digitale che è in corso”. Lo dice, Marco Magli, Direttore Comunicazione di Federdistribuzione in occasione della quattordicesima edizione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italia. Al cuore della riflessione, il segno lasciato dalla pandemia sulle scelte e le strategie delle imprese, le lezioni apprese, le criticità che rimangono e il lavoro ancora da fare.