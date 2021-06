Forum Comunicazione: Aghina (Guna Spa), "pandemia ci ha insegnato che salute è bene inalienabile"

“Purtroppo la pandemia che è ancora in corso ci ha insegnato che lo salute è senz’altro un bene inalienabile e che quindi come tale deve essere gestito attraverso strutture di prevenzione per tutti, che siano facilmente accessibili, che siano facili anche nei loro contenuti, che siano fruibili anche attraverso sistemi e processi di comunicazione trasparente, da fonti accreditate, controllate, che coinvolgano tutti gli stakeholder nella loro fruizione, quindi dove ci si integra sempre di più tra sistema sanitario anche territoriale e pazienti, i pazienti sono un attore partecipativo all’interno del sistema salute”. Lo dice, Barbara Aghina, Scientific Nutraceutical Manager, Responsabile scientifico nutraceutica e dispositivi medici, Guna Spa, in occasione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italia che si tiene il 9 e il 10 giugno. Al cuore della riflessione, il segno lasciato dalla pandemia sulle scelte e le strategie delle imprese, le lezioni apprese, le criticità che rimangono e il lavoro ancora da fare.