Forum Comunicazione: Baldini (Weber Shandwick Italia), "Ripartire uscendo da competizione ultimi 30 anni"

"Mi piace parlare di questa ripartenza costruttiva perché significa poter parlare di ciò che costruisce. Per me oggi ciò che costruisce è ciò che unisce, e per unire occorre dare molta più attenzione alle parole, al loro significato. Oggi siamo sommersi da tantissime parole spesso poche parole utilizzate in tantissimi ambiti, e queste parole dovrebbero iniziare ad avere un significato più vicino a quelli che sono i valori delle persone, soprattutto i giovani che hanno grandi aspettative di concretezza e di coerenza tra le promesse dei brand e le ali capacità di contribuire a un futuro migliore. Ragioniamo, sulle parole ci sono infinite possibilità per fare la differenza, uscendo dal paradigma della competizione che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni". Così, Francesca Baldini, Senior Vicepresidente di Weber Shandwick Italia in occasione della quattordicesima edizione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italia che si terrà il 9 e il 10 giugno. Al cuore della riflessione, il segno lasciato dalla pandemia sulle scelte e le strategie delle imprese, le lezioni apprese, le criticità che rimangono e il lavoro ancora da fare.